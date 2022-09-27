Виганяв жителів Ірпеня на міни, розстріляв чоловіка: росіянину оголосили підозру в воєнних злочинах
Військовослужбовця РФ підозрюють у змушенні цивільних проходити по замінованому лісу та розстрілу мирного мешканця
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів повітряно-десантно-штурмового полку збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.
Стало відомо, що 5 березня 2022 року військовослужбовець РФ за попередньою змовою з іншими невстановленими спів службовцями здійснили обхід квартир багатоповерхівки. В одній із яких, окупанти погрожували трьом жителям вбивством, стріляли над головою та біля ніг.
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Окрім цього, повідомляється, що заради розваги вони змушували цивільних пройти по замінованій частині лісу.
"Після цього одного з потерпілих, який на момент знущань знаходився у безпорадному стані зі зв’язаними за спиною руками, військовослужбовець РФ вбив, умисно розстрілявши з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснюють слідчі управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту захисту суспільства та держави Нацполіції України.
- 27 вересня стало відомо, що окупанти змушують жителів Енергодара "голосувати" на псевдореферендумі, погрожуючи мобілізацією в разі відмови.
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