В Україні ліквідували полковника та трьох лейтенантів РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
В Україні ліквідували російського полковника Андрія Бризгаліна, лейтенанта Євгенія Нагуськіна та старших лейтенантів Івана Колишенко й Олега Ташматова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.
Офіцер пише, що всі четверо "успішно провели операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", а про полковника Бризгаліна додає, що його "прикопали, як завжди, по-тихому".
- 25 вересня Штефан повідомив, що в Україні ліквідували російського священника.
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