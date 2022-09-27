Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

Офіцер пише, що всі четверо "успішно провели операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", а про полковника Бризгаліна додає, що його "прикопали, як завжди, по-тихому".

25 вересня Штефан повідомив, що в Україні ліквідували російського священника.

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