Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Бойовий піп - протоієрей Євген Козловцев (батько Євфимій) з міста Курганської області успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку з одним із підрозділів орків", - наголосив він.

25 вересня військовий розповів, що на війні РФ проти України ліквідували російських лейтенанта Олександра Козіна та капітана Віктора Соломіна.

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