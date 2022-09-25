В Україні ліквідували російського священника, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни РФ проти України ліквідували священника Євгена Козловцева (отця Євфимія) з Курганської області Росії
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Бойовий піп - протоієрей Євген Козловцев (батько Євфимій) з міста Курганської області успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку з одним із підрозділів орків", - наголосив він.
- 25 вересня військовий розповів, що на війні РФ проти України ліквідували російських лейтенанта Олександра Козіна та капітана Віктора Соломіна.
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