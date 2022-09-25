Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

"Лейтенант Козін Олександр успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

Так само український військовий прокоментував ліквідацію російського капітана Віктора Соломіна.

24 вересня Анатолій Штефан написав, що в тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині ліквідували начальника інженерної служби й майора російської армії Шушлюкова.

Також, за його словами, в Україні знищили вагнерівця й командира російського штурмового загону Олексія Нагіна (Терека/Черкеса).

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb