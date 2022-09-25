В Україні ліквідували лейтенанта й капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни РФ проти України ліквідували російських лейтенанта Олександра Козіна та капітана Віктора Соломіна
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.
"Лейтенант Козін Олександр успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.
Так само український військовий прокоментував ліквідацію російського капітана Віктора Соломіна.
- 24 вересня Анатолій Штефан написав, що в тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині ліквідували начальника інженерної служби й майора російської армії Шушлюкова.
- Також, за його словами, в Україні знищили вагнерівця й командира російського штурмового загону Олексія Нагіна (Терека/Черкеса).
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