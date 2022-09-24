Про це повідомив Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Унаслідок феєрверку в тимчасово окупованому населеному пункті Сватове Луганської області начальник інженерної служби 47-ї та 1-ї танкових армій Західного військового округу ЗС РФ майор Шушлюков успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку".

24 вересня стало відомо, що на війні проти України ліквідували лейтенанта російської армії Олексія Мяснікова та старшого лейтенанта армії РФ Романа Косарьова.

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