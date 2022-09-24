На війні в Україні ліквідували двох лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували лейтенанта російської армії Олексія Мяснікова та старшого лейтенанта армії РФ Романа Косарьова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Лейтенант Мясніков Олексій успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - написав Штефан. Так само він висловився і про смерть Романа Косарьова.
- 24 вересня офіцер ЗСУ Штефан повідомив, що на війні в Україні ліквідували лейтенанта російської армії Артема Бондаренка.
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