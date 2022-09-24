Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Лейтенант Мясніков Олексій успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - написав Штефан. Так само він висловився і про смерть Романа Косарьова.

24 вересня офіцер ЗСУ Штефан повідомив, що на війні в Україні ліквідували лейтенанта російської армії Артема Бондаренка.