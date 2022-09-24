Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Лейтенант Бондаренко Артем успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

23 вересня Анатолій Штефан розповів, що на війні проти України знищили старших лейтенантів армії РФ Костянтина Мокрушина, Ігоря Бойчука й Даяна Піргаліна.

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