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Головна війна з Росією В Україні ліквідували трьох російських старших лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан

В Україні ліквідували трьох російських старших лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан

23 вересня, 2022 п'ятниця
13:04
війна з Росією втрати окупантів

На війні проти України знищили старших лейтенантів армії РФ Костянтина Мокрушина, Ігоря Бойчука й Даяна Піргаліна

Про це повідомив Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Мокрушин Костянтин, старший лейтенант Ігор Бойчук, старший лейтенант Піргалін Даян успішно провели операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

  • 22 вересня на війні Росії проти України ліквідували казака з російського міста Воронеж Євгена Свиридова.

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