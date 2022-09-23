В Україні ліквідували трьох російських старших лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні проти України знищили старших лейтенантів армії РФ Костянтина Мокрушина, Ігоря Бойчука й Даяна Піргаліна
Про це повідомив Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Мокрушин Костянтин, старший лейтенант Ігор Бойчук, старший лейтенант Піргалін Даян успішно провели операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.
- 22 вересня на війні Росії проти України ліквідували казака з російського міста Воронеж Євгена Свиридова.
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