Про це повідомив Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Мокрушин Костянтин, старший лейтенант Ігор Бойчук, старший лейтенант Піргалін Даян успішно провели операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

22 вересня на війні Росії проти України ліквідували казака з російського міста Воронеж Євгена Свиридова.

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