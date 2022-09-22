Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Воронезький кізяк Євген Свиридов кинув дружину та коня та звалив шукати пригод в Україну. За традицією кізяцтва успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

21 вересня офіцер повідомив, що на війні Росії проти України ліквідували підполковника армії РФ Олександра Аксьонова.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb