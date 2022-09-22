В Україні ліквідували російського казака, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували казака з російського міста Воронеж Євгена Свиридова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Воронезький кізяк Євген Свиридов кинув дружину та коня та звалив шукати пригод в Україну. За традицією кізяцтва успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.
- 21 вересня офіцер повідомив, що на війні Росії проти України ліквідували підполковника армії РФ Олександра Аксьонова.
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