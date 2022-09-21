Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Підполковник Аксьонов Олександр успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - написав він.

21 вересня офіцер написав, що на війні Росії проти України ліквідували начальника штабу батальйону російської армії капітана Євгена Орлова.