English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією В Україні ліквідували підполковника армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан

В Україні ліквідували підполковника армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан

21 вересня, 2022 середа
19:01
війна з Росією на фото: окупант

На війні Росії проти України ліквідували підполковника армії РФ Олександра Аксьонова

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Підполковник Аксьонов Олександр успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - написав він.

  • 21 вересня офіцер написав, що на війні Росії проти України ліквідували начальника штабу батальйону російської армії капітана Євгена Орлова.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Військові новини
Вбиті росіяни
Читайте також:
Ердоган Путін
20 вересня, 2022 вiвторок
Путін хоче покінчити з війною в Україні, але розуміє, що для цього муситиме повернути всі окуповані землі, - Ердоган
Совбез РФ
20 вересня, 2022 вiвторок
Дві башти Кремля зараз борються за владу, протягом тижня зрозуміємо, яка з них взяла верх, - політолог Шлінчак
20 вересня, 2022 вiвторок
Стало відомо, яку суму Усик отримав за реванш з Джошуа
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 39.99
    Продаж 41.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
21 вересня
19:21
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:10
Ґітанас Науседа
Президент Литви Науседа закликав росіян протистояти примусовій участі у війні з Україною
19:03
російська авіація
З початку доби росіяни завдали 5 ракетних і 11 авіаударів, а також 17 обстрілів з РСЗВ
19:00
"Буча й Ізюм: ексцес чи закономірність?" Онлайн-проєкт "Власні назви"
18:50
Джо Байден ООН
"РФ прямо порушила основні засади статуту ООН. Їй ніхто не загрожував": Байден про імперські амбіції РФ
18:36
Єнс Столтенберг
"Війна йде не за планом Путіна": генсек НАТО прокоментував промову президента РФ
18:29
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін закликав китайську армію готуватися до участі у "справжніх бойових діях"
18:27
Мелітополь
Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку негайно покинути місто: після 1 жовтня окупанти "випускатимуть" лише на фронт
18:19
Російські космонавти Сергій Прокоп’єв (у центрі) і Дмитро Петелін (праворуч) з астронавтом НАСА Френком Рубіо (ліворуч)
Астронавт NASA і два російські космонавти відправилися в космос
18:10
жінка ЗСУ
Визначено категорію жінок, які обов'язково мають стати на військовий облік: законопроєкт ухвалили в першому читанні
18:04
F-16
Уряд Болгарії схвалив закупівлю восьми F-16 у США на заміну радянським МіГам
17:59
Верховна Рада
Шенцев склав депутатський мандат, а Євген Шевченко приєднався до групи "Відновлення України"
17:58
Прихована мобілізація у Москві та Петербурзі
Росіяни, яких мобілізують, втратять роботу, але муситимуть і надалі виплачувати кредити
17:56
Ексклюзив
карта бойових дій
До періоду зимових холодів ЗСУ відвоюють Херсон, кривавою ціною для Кремля, - військовий експерт Киричевський
17:54
Ексклюзив
ракети великої дальності ATACMS
Захід відповість на мобілізацію в РФ асиметрично, в України буде більше зброї, - дипломат Осипенко
17:52
Телескоп Hubble показав найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
Телескоп Webb показав найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
17:50
ППО ЗСУ
На Херсонщині ЗСУ збили російські безпілотники, які використовували для корегування вогню
17:45
на фото: катівня
На звільненій Харківщині виявили ще одну катівню
17:38
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Запоріжжя та Дніпро працюють над спільним планом евакуації на випадок аварії на ЗАЕС, - очільник Запорізької ОВА Старух
17:37
Мая Санду
Санду скликала радбез Молдови через ризики у зв'язку з мобілізацією у РФ
17:27
Черги на кордоні
Митний безвіз: з 1 жовтня українські експортери зможуть відправляти товари за кордон відразу зі складів
17:24
путін
Після промови диктатора Росія може посилити ракетні атаки по Україні, - ОК "Південь"
17:23
Ексклюзив
безробіття
Безробіття в Україні становить понад 40%, - керівниця порталу GRC.UA Березівська
17:23
"Блеяння маніяка-диктатора": Порошенко жорстко відповів на заяви Путіна
17:10
дрон-камікадзе Warmate
Литва передасть ЗСУ дрони-камікадзе Warmate у жовтні-листопаді, - посол Бешта
17:10
Президент України Володимир Зеленський
Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, а їжу – тим, що потрібно випрошувати, - Зеленський на Global Food Security Summit
16:59
Володимир Путін
"Стає набагато страшніше": Росія опустилася ще на сходинку дорогою в безодню, - Акунін про останні рішення Путіна
16:55
Шевченкове, Миколаївщина
Росіяни обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти на Миколаївщині
16:45
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру та сільгосппідприємство
16:39
Печенізька дамба
На Харківщині внаслідок російських ракетних ударів пошкоджено Печенізьку дамбу
16:37
На фото Дмитро Кулеба
"Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни, в якій не має шансів на перемогу": Кулеба про мобілізацію в Росії
16:33
Ексклюзив
Петро Черник
Триста тисяч нового російського м'яса не зламають лінію фронту стратегічно, - військовий експерт Черник
16:32
Борис Джонсон
У Британії покажуть мінісеріал про експрем'єра Бориса Джонсона
16:25
Оновлено
обстріл ракетний удар
Окупанти вдарили по Запоріжжю: влучили в об'єкти інфраструктури, є троє постраждалих
16:20
Укравтодор
Рада повернула використання коштів дорожнього фонду на ремонт та будівництво доріг
16:15
білоруські та російські військові
У радбезі Білорусі заявили, що країні не потрібна мобілізація
16:11
банк
Ще 2 млрд грн у борг: депутати збільшили резервний фонд Держбюджету-2022
15:58
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Позачергові президентські вибори у Казахстані відбудуться 20 листопада
15:53
Матеуш Моравецький
На мобілізацію в РФ НАТО має відреагувати підтримкою України, - прем’єр Польщі
15:51
Блакитний слиз
"Блакитний слиз": учені намагаються ідентифікувати дивний організм, виявлений на дні Карибського моря
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV