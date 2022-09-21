Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Начальник штабу батальйону капітан Євген Орлов успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку.

21 вересня він написав, що на війні Росії проти України ліквідували псевдополковника й так званого командира батальйону елдеенерівців Олексія Єремєєва.

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