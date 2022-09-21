В Україні ліквідували начальника штабу батальйону окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували начальника штабу батальйону російської армії капітана Євгена Орлова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Начальник штабу батальйону капітан Євген Орлов успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку.
- 21 вересня він написав, що на війні Росії проти України ліквідували псевдополковника й так званого командира батальйону елдеенерівців Олексія Єремєєва.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.84
Купівля 40.84Продаж 41.83
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.56
- Актуальне
- Важливе