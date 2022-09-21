Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Єремєєв Олексій "Гвардія", псевдопідполковник, командир батальона орків РОА. Успішно провів операцію по згортанню й організованому перекидання з метою нарощування зусиль на другому напрямку", - наголосив він.

20 вересня військовий написав, що на війні Росії проти України ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ: Нурлана Шакірова та Олексія Авдоніна.

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