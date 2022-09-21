В Україні ліквідували російського "комбата" елдеенерівців, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували псевдополковника й так званого командира батальйону елдеенерівців Олексія Єремєєва
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Єремєєв Олексій "Гвардія", псевдопідполковник, командир батальона орків РОА. Успішно провів операцію по згортанню й організованому перекидання з метою нарощування зусиль на другому напрямку", - наголосив він.
- 20 вересня військовий написав, що на війні Росії проти України ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ: Нурлана Шакірова та Олексія Авдоніна.
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