В Україні ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ: Нурлана Шакірова та Олексія Авдоніна
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Шакіров Нурлан успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку". - написав Штефан. Так само він прокоментував і смерть Олексія Авдоніна.
- Раніше офіцер повідомив, що в Україні ліквідували майора російського спецназу та старшого лейтенанта армії РФ.
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