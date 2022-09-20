Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Шакіров Нурлан успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку". - написав Штефан. Так само він прокоментував і смерть Олексія Авдоніна.

Раніше офіцер повідомив, що в Україні ліквідували майора російського спецназу та старшого лейтенанта армії РФ.