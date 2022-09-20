В Україні ліквідували майора російського спецназу та старшого лейтенанта армії РФ

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Майор спецназу Дмитро Мурасов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - написав Штефан. Так само він прокоментував смерть старшого лейтенанта Гончарова.

Раніше на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії загарбників.