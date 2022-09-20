В Україні ліквідували майора російського спецназу та старшого лейтенанта армії РФ
На війні Росії проти України ліквідували майора російського спецназу Дмитра Мурасова та старшого лейтенанта армії РФ Михайла Гончарова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Майор спецназу Дмитро Мурасов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - написав Штефан. Так само він прокоментував смерть старшого лейтенанта Гончарова.
- Раніше на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії загарбників.
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