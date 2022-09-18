В Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії загарбників Олексія Аюшеєва
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Аюшеєв Олексій зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 17 вересня військовий написав, що на війні РФ проти України ліквідували підполковника, двох майорів і лейтенанта російської армії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе