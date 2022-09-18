Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Аюшеєв Олексій зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

17 вересня військовий написав, що на війні РФ проти України ліквідували підполковника, двох майорів і лейтенанта російської армії.

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