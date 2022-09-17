Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Зокрема, на війні проти України ліквідовано майорів Івана Матющенкова і Олександра Осиповича. Також ліквідовано лейтенанта Андрія Жидка та полковника Сергія Довгуліна.

17 вересня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували двох лейтенантів і двох старших лейтенантів російської армії.

Також, за його словами, ліквідували російського майора Ігора Русакова та лейтенантів Улвіна Дадашова й Руслана Габдулхакова.

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