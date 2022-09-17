Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Серед ліквідованих окупантів - старші лейтенанти Мерген Кумуспаєв і Володимир Шамсутдінов. Також на війни проти України загинули російські лейтенанти Сергій Копєйкін і Євген Щербаков.

17 вересня Анатолій Штефан написав, що в Україні ліквідували російського священника Анатолія Григор'єва, який місяць тому приїхав воювати на боці окупантів.

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