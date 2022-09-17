В Україні ліквідували чотирьох російських лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували двох лейтенантів і двох старших лейтенантів російської армії
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
Серед ліквідованих окупантів - старші лейтенанти Мерген Кумуспаєв і Володимир Шамсутдінов. Також на війни проти України загинули російські лейтенанти Сергій Копєйкін і Євген Щербаков.
- 17 вересня Анатолій Штефан написав, що в Україні ліквідували російського священника Анатолія Григор'єва, який місяць тому приїхав воювати на боці окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе