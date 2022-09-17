Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Анатолій Григор'єв (представник ФСБ МП) місяць тому був відправлений в Україну у складі Збройних сил Росії батальйонів "Тімер" та "Алга", сформованих в Республіці Татарстан. За традицією зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

15 вересня військовий розповів, що на війні Росії проти України ліквідували заступника командира групи спецназу ГРУ РФ прапорщика Івана Кулагіна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb