На війні проти України ліквідували російського священника, - офіцер ЗСУ Штефан
В Україні ліквідували російського священника Анатолія Григор'єва, який місяць тому приїхав воювати на боці окупантів
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Анатолій Григор'єв (представник ФСБ МП) місяць тому був відправлений в Україну у складі Збройних сил Росії батальйонів "Тімер" та "Алга", сформованих в Республіці Татарстан. За традицією зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 15 вересня військовий розповів, що на війні Росії проти України ліквідували заступника командира групи спецназу ГРУ РФ прапорщика Івана Кулагіна.
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