Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Заступник групи спецназу ГРУ старший прапорщик Кулагін Іван зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

14 вересня Анатолій Штефан розповів, що на війні Росії проти України ліквідували командира мотострілецького батальйону 70 мотострілецького полку РФ підполковника Дмитра Кочеткова.

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