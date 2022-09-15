В Україні ліквідували спецназівця ГРУ Росії, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували заступника командира групи спецназу ГРУ РФ прапорщика Івана Кулагіна
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Заступник групи спецназу ГРУ старший прапорщик Кулагін Іван зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 14 вересня Анатолій Штефан розповів, що на війні Росії проти України ліквідували командира мотострілецького батальйону 70 мотострілецького полку РФ підполковника Дмитра Кочеткова.
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