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В Україні "денацифікувався" підполковник армії РФ

14 вересня, 2022 середа
19:00
війна з Росією на фото: вбитий росіянин

На війні в Україні ліквідували командира мотострілецького батальйону 70 мотострілецького полку підполковника Кочеткова Дмитра

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир мотострілецького батальйону 70 мсп підполковник Кочетков Дмитро зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - ідеться в повідомлені.

  • Раніше ЗСУ ліквідували майора російської поліції Сергія Усачова.

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