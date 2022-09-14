В Україні "денацифікувався" підполковник армії РФ

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир мотострілецького батальйону 70 мсп підполковник Кочетков Дмитро зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - ідеться в повідомлені.

Раніше ЗСУ ліквідували майора російської поліції Сергія Усачова.