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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Україні ліквідували майора російської поліції, - офіцер ЗСУ Штефан

В Україні ліквідували майора російської поліції, - офіцер ЗСУ Штефан

14 вересня, 2022 середа
13:52
війна з Росією Сергій Усачов

У ході війни Росії проти України ліквідували майора російської поліції Сергія Усачова

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Майор-поліцай Сергій Усачов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив український військовий.

  • 14 вересня Анатолій Штефан також повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували двох лейтенантів і одного старшого лейтенанта російської армії.

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