В Україні ліквідували майора російської поліції, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни Росії проти України ліквідували майора російської поліції Сергія Усачова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Майор-поліцай Сергій Усачов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив український військовий.
- 14 вересня Анатолій Штефан також повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували двох лейтенантів і одного старшого лейтенанта російської армії.
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