Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Серед ліквідованих окупантів - старші лейтенанти Олександр Киданов і Володимир Потапов. Також на війні РФ проти України загинув російський лейтенант Ігнатій Серебров.

13 вересня Анатолій Штефан повідомив, що під Ізюмом ліквідували командира 137-го парашутно-десантного полку підполковника російської армії Павла Крівова.

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