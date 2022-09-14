В Україні ліквідували трьох російських лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували двох лейтенантів і одного старшого лейтенанта російської армії
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
Серед ліквідованих окупантів - старші лейтенанти Олександр Киданов і Володимир Потапов. Також на війні РФ проти України загинув російський лейтенант Ігнатій Серебров.
- 13 вересня Анатолій Штефан повідомив, що під Ізюмом ліквідували командира 137-го парашутно-десантного полку підполковника російської армії Павла Крівова.
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