"Крок доброї волі": під Ізюмом ЗСУ ліквідували підполковника російської армії
Під час війни в Україні ліквідували командира 137-го парашутно-десантного полку підполковника російської армії Павла Крівова
Про це в телеграмі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Командир 137-го ПДП підполковник Павло Крівов під Ізюмом зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.
- Раніше в Україні ліквідували підполковника російської армії Павла Маташука.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.81
Купівля 39.81Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе