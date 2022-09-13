Про це в телеграмі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Командир 137-го ПДП підполковник Павло Крівов під Ізюмом зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.

Раніше в Україні ліквідували підполковника російської армії Павла Маташука.