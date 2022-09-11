Про це розповів у телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Підполковник Павло Маташук зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

10 вересня військовий написав, що на війні РФ проти України ліквідували капітана та лейтенанта російської армії Цирена Лубсанова й Шаміля Магомедова

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