Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Капітан Лубсанов Цирен зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Лейтенант Магомедов Шаміль зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив військовий.

9 вересня Анатолій Штефан розповів, що На війні Росії проти України ліквідували російського підполковника поліції на пенсії Дениса Коростельова.

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