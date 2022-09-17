В Україні ліквідували двох російських лейтенантів і майора, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували російського майора Ігора Русакова та лейтенантів Улвіна Дадашова й Руслана Габдулхакова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Лейтенант Улвін Дадашов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Лейтенант Габдулхаков Руслан зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Майор Русаков Ігор зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 17 вересня військовій повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували двох лейтенантів і двох старших лейтенантів російської армії.
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