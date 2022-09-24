Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Найманець ПВК Вагнер, командир штурмового загону Нагін Олексій (Терек/Черкес) із Волгограда успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку. Наступна черга його братушані Пригожина (власник ПВК Вагнер, - ред.). Незабаром на всіх екранах", - наголосив він.

24 вересня Анатолій Штефан написав, що в тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині ліквідували начальника інженерної служби й майора російської армії Шушлюкова.

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