Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, вулиці міста патрулюють військові РФ із анкетами для голосування на так званому "референдумі". Зустрічним перехожим окупанти погрожують зброєю, видають "бюлетені" та показують, де ставити "галку".

При цьому зафіксовано випадки, коли окупанти примушували людей "голосувати" за давно померлих родичів.

Тим, хто відмовляється голосувати або ж голосує проти "приєднання до РФ", загарбники погрожують мобілізацією.

"Наразі вулиці міста та навколишніх населених пунктів практично порожні. Місцеве населення сидить по домівках, намагаючись не виходити без крайньої потреби", - зазначає розвідка.

Крім того, окупанти заборонили жителям Енергодара виїзд на підконтрольну Україні територію і взагалі за межі міста. Особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції.

Центр соціологічних досліджень Мелітопольського педагогічного університету провів опитування 19-22 вересня серед жителів тимчасово окупованого Енергодару, під час якого 87% респондентів виступили проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до РФ, у той час, як 7% – не визначилися.

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