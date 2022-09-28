Відповідні прохання до Путіна надіслали Леонід Пасічник з "ЛНР", Євген Балицький з окупованої частини Запоріжжя та Володимир Сальдо з захопленої Херсонщини.

"Шановний, Володимире Володимировичу, я звертаюся до вас від імені народу Луганщини! З урахуванням схвалення населенням республіки рішення на референдумі прошу Вас розглянути питання про входження Луганської Народної Республіки до складу Росії на правах суб'єкта Російської Федерації!", - цитує "очільник" Луганщини РБК.

Схожий за змістом лист з пропозицією прийняти Херсонську область у склад Російської федерації оформив місцевий колаборант Володимир Сальдо.

Телеграм-канал видання "Коммерсант" повідомляє, що головний колаборант Запорізької області Євген Балицький теж звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням прийняти регіон до складу Росії.

Поки не відомо про схожий лист від очільник "ДНР" Дениса Пушиліна, проте видання РБК повідомляє, що він разом з Пасічником прибули на консультації у Москву.

Як повідомляє "Медуза", за непідтвердженими даними, президент РФ Володимир Путін може оголосити про приєднання ЛНР, ДНР та окупованих територій Херсонської та Запорізької областей у склад РФ 30 вересня.

Передбачається, що обидві палати парламенту після цього схвалять відповідні закони, підписані Путіним. Речник Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що нижня палата російського парламенту збереться 3 жовтня на позапланове засідання, не уточнивши, з чим саме пов'язане таке рішення.

Нагадаємо, 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення про проведення "референдумів" по приєднанню до РФ 23-27 вересня.

27 вересня в ООН заявили ООН не визнають "референдуми" справжнім проявом волі українців.

Сьогодні, 28 вересня, окупанти оперативно оголосили їх результати.

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