Місцеві гауляйтери після псевдореферендумів просять Путіна приєднати регіони України до складу РФ
Російські ставленики звернулися до президента Росії з проханням розглянути питання про входження їхніх регіонів до складу РФ на правах суб'єкта після проведення псевдореферендумів
Відповідні прохання до Путіна надіслали Леонід Пасічник з "ЛНР", Євген Балицький з окупованої частини Запоріжжя та Володимир Сальдо з захопленої Херсонщини.
"Шановний, Володимире Володимировичу, я звертаюся до вас від імені народу Луганщини! З урахуванням схвалення населенням республіки рішення на референдумі прошу Вас розглянути питання про входження Луганської Народної Республіки до складу Росії на правах суб'єкта Російської Федерації!", - цитує "очільник" Луганщини РБК.
Схожий за змістом лист з пропозицією прийняти Херсонську область у склад Російської федерації оформив місцевий колаборант Володимир Сальдо.
Телеграм-канал видання "Коммерсант" повідомляє, що головний колаборант Запорізької області Євген Балицький теж звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням прийняти регіон до складу Росії.
Поки не відомо про схожий лист від очільник "ДНР" Дениса Пушиліна, проте видання РБК повідомляє, що він разом з Пасічником прибули на консультації у Москву.
Як повідомляє "Медуза", за непідтвердженими даними, президент РФ Володимир Путін може оголосити про приєднання ЛНР, ДНР та окупованих територій Херсонської та Запорізької областей у склад РФ 30 вересня.
Передбачається, що обидві палати парламенту після цього схвалять відповідні закони, підписані Путіним. Речник Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що нижня палата російського парламенту збереться 3 жовтня на позапланове засідання, не уточнивши, з чим саме пов'язане таке рішення.
- Нагадаємо, 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення про проведення "референдумів" по приєднанню до РФ 23-27 вересня.
- 27 вересня в ООН заявили ООН не визнають "референдуми" справжнім проявом волі українців.
- Сьогодні, 28 вересня, окупанти оперативно оголосили їх результати.
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