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В разі анексії нових територій України на Росію чекають швидкі і важкі санкції, - Білий дім

24 вересня, 2022 субота
01:38
Світ санкції проти рф

Штати із союзниками та партнерами пригрозили Росії "важкими економічними наслідками" в разі продовження сценарію щодо анексії окупованих територій України

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу у Вашингтоні, цитує "Укрінформ".

"Ми готові покласти на Росію додаткові швидкі та важкі економічні наслідки – разом з нашими союзниками й партнерами – у відповідь на ці дії, якщо вони підуть далі щодо анексії. Ми продовжимо твердо стояти з народом України та забезпечувати їх "історичними" обсягами оборонної допомоги, щоби допомоги їм захищати свою територію, допомогти їм захищати свою свободу", - йдеться у повідомленні.

Жан-П’єр нагадала, що Сполучені Штати й інші країни-члени G7 у п’ятницю виступили зі спільною заявою, що ніколи не визнають претензій РФ на суверенні території України, а також не визнаватимуть будь-яких результатів фейкових референдумів.

За її словами, президент Байден під час виступу в ООН цього тижня назвав ці псевдореферендуми зухвалим порушенням міжнародного права, а також нехтуванням принципів суверенітету й територіальної цілісності, які лежать в основі Статуту ООН.

Вона також прокоментувала ситуацію навколо кампанії мобілізації в Росії.

"Те, що ми бачимо в Росії, особливо в плані протестів, а також, як росіяни тікають зі своєї країни, означає, що ця війна є непопулярною в народі", – зауважила Карін Жан-П’єр.

Вона також підкреслила, що нинішні дії Путіна слід розглядати як демонстрацію слабкості, а не сильної позиції його режиму, і це підтверджує реакція людей.

  • 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ 23-25 вересня.
  • Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося до всіх причетних до псевдореферендумів. На кожного з причетних до "референдумів" накладуть санкції. Буде ініційоване кримінальне переслідування й арештоване рухоме та нерухоме майно.
  • Очільник НАТО заявив, що світ повинен підготуватися до того, що Москва використає фіктивні "референдуми" в Україні, щоби загострити ескалацію та стверджувати, що російську територію атакують зі зброї Альянсу.

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Україна
референдум
санкції проти Росії
США
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