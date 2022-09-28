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ООН не визнає "референдуми" справжнім проявом волі українців, - заступниця генсека Дікарло

28 вересня, 2022 середа
06:12
Світ Розмарі Дікарло

Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, які проводила Росія, не мають нічого спільного зі справжнім волевиявленням українців, це є лише намаганням додати легітимності спробам Кремля захопити частину іншої держави

Про це у доповіді під час засідання РБ ООН по ситуації в Україні заявила заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, передає Укрінформ.

За її словами, псевдореферендуми почалися 23 вересня, після активної фази збройного конфлікту в регіонах, які опинилися під контролем окупаційних сил – поза конституційними рамками України. А представники режиму ходили "від дверей до дверей зі скриньками для голосування" в супроводі озброєних військових.

"Вони ("голосування", - ред.) не можуть називатися справжнім проявом народної волі. Однобічні дії (окупаційної влади, – ред.) є намаганням додати зовнішньої легітимності спробам захопити силою територію іншої держави", - зауважила Дікарло.

Своєю чергою ООН продовжує підтримувати необхідність збереження незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 вересня, на Радбезі ООН заявив, що це лише питання часу, коли Росія зруйнує останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти. Також Зеленський озвучив 5 порушень міжнародного правопорядку Росією та єдиний шлях, аби їх зупинити.

  • Як відомо, Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.
  • ISW вважає, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованої України.
  • А палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.
  • Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Росія
ООН
референдум
Рада безпеки ООН
окуповані території
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