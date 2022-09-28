Про це у доповіді під час засідання РБ ООН по ситуації в Україні заявила заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, передає Укрінформ.

За її словами, псевдореферендуми почалися 23 вересня, після активної фази збройного конфлікту в регіонах, які опинилися під контролем окупаційних сил – поза конституційними рамками України. А представники режиму ходили "від дверей до дверей зі скриньками для голосування" в супроводі озброєних військових.

"Вони ("голосування", - ред.) не можуть називатися справжнім проявом народної волі. Однобічні дії (окупаційної влади, – ред.) є намаганням додати зовнішньої легітимності спробам захопити силою територію іншої держави", - зауважила Дікарло.

Своєю чергою ООН продовжує підтримувати необхідність збереження незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 вересня, на Радбезі ООН заявив, що це лише питання часу, коли Росія зруйнує останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти. Також Зеленський озвучив 5 порушень міжнародного правопорядку Росією та єдиний шлях, аби їх зупинити.

Як відомо, Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

ISW вважає, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованої України.

А палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.

Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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