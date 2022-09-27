Зеленський на Радбезі ООН озвучив 5 порушень міжнародного правопорядку Росією та єдиний шлях, аби їх зупинити
Президент України Володимир Зеленський на Радбезі ООН озвучив 5 порушень міжнародного правопорядку Росією та єдиний шлях, аби їх зупинити
Про це він повідомив під час свого виступу в Радбезі ООН.
Перше: Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької атомної станції та припинення будь-яких ворожих дій проти будь-яких атомних об’єктів України.
Друге: ядерний шантаж.
"Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів. Це доводить, що Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна, просто не здатна гарантувати безпеку світу навіть від погроз застосування ядерної зброї", - озвучив він.
Третє: на формулу миру, яку Зеленський представив минулого тижня на Генасамблеї ООН українську формулу миру, Росія відповіла оголошенням мобілізації.
Четверте: "референдум" на окупованій території України.
Пʼяте: анексія захоплених територій.
"Це дуже цинічне намагання примусити чоловіків на окупованій території України до мобілізації в російську армію, щоб кинути їх воювати проти їхньої ж батьківщини", - зазначив він.
Також президент повідомив, що є лише один шлях, щоб усе це зупинити.
Перше: повна ізоляція Росії у відповідь на все те, що вона робить.
Друге: нові й жорсткі глобальні санкції проти Росії.
Третє: Україна повинна отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв.
"Саме в Україні і саме в цій війні захищається не тільки наша незалежність, не тільки право на життя для нашого народу, а й міжнародне право як таке", - додав Зеленський.
Четверте: Україна має отримати чіткі та юридично обов’язкові гарантії колективної безпеки.
П’яте: "визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим Президентом Росії немає про що говорити".
- Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 вересня, заявив, що це лише питання часу, коли Росія зруйнує останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти.
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