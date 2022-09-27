Про це він заявив у своєму виступі у Радбезі ООН.

"Статут ООН Росія вже зневажає. Будь-які правила цього світу Росія вже порушує. Тож це лише питання часу, коли вона зруйнує й цю останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти. Саме до дій я закликаю зараз", - сказав він.

Окрім цього, президент додав, що визнання Росією псевдореферендумів нормальними, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з Путіним - "немає про що говорити".

"Анексія – це крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу", - сказав Зеленський.

26 вересня Зеленський заявив, що призов кримських татар до лав армії РФ є причиною для негайної і жорсткої реакції світу, бо це ще один елемент геноцидної політики Росії.

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