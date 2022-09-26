Призов кримських татар до лав армії РФ є причиною для негайної і жорсткої реакції світу, - Зеленський
Призов кримських татар до лав армії РФ є причиною для негайної і жорсткої реакції світу, бо це ще один елемент геноцидної політики Росії
Про це президент України Володимир Зеленський наголосив у власному вечірньому зверненні.
"Ми будемо робити й особливий наголос. Наголос на тому, що злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоб подовжити страждання людей в Україні і щоб іще більше дестабілізувати світ, а й для того, щоб фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, які контролюються поки що, тимчасово, Російською Федерацією", - заявив Зеленський.
За його словами, ситуація в окупованому Криму катастрофічна.
"Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу: більшість мобілізаційних повісток розписана там саме на киримли. Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної й жорсткої реакції всього світу", - підкреслив він.
- 25 вересня МЗС України пояснило, як зараз правильно виїхати з окупованого Криму та інших тимчасово окупованих територій через Грузію, Азербайджан та Казахстан.
- 26 вересня під час вечірнього відеозвернення Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації в РФ.
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