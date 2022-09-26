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Призов кримських татар до лав армії РФ є причиною для негайної і жорсткої реакції світу, - Зеленський

26 вересня, 2022 понедiлок
00:13
війна з Росією На фото Володимир Зеленський

Призов кримських татар до лав армії РФ є причиною для негайної і жорсткої реакції світу, бо це ще один елемент геноцидної політики Росії

Про це президент України Володимир Зеленський наголосив у власному вечірньому зверненні.

"Ми будемо робити й особливий наголос. Наголос на тому, що злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоб подовжити страждання людей в Україні і щоб іще більше дестабілізувати світ, а й для того, щоб фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, які контролюються поки що, тимчасово, Російською Федерацією", - заявив Зеленський.

За його словами, ситуація в окупованому Криму катастрофічна.

"Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу: більшість мобілізаційних повісток розписана там саме на киримли. Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної й жорсткої реакції всього світу", - підкреслив він.

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Крим
геноцид
мобілізація
Володимир Зеленський
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