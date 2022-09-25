Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації в РФ

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачимо, що люди, зокрема в Дагестані, почали боротися за своє життя. Ми бачимо, що вони розуміють: це питання - про життя. Навіщо їхнім братам та синам гинути на цій війні? На війні, яку хоче одна людина. Він же не посилає на війну своїх дітей. Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей - усіх, кого можуть забрати під цю злочинну російську мобілізацію", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що якщо вони все ж таки наважаться прийти на українську територію - живими їх уже не відпустять.

25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились і дали відсіч силовикам.

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