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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками

Мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками

25 вересня, 2022 неділя
21:51
війна з Росією У Дагестані мешканці перекрили федеральну трасу

Правоохоронці почали масові затримання на вулицях Махачкали (столиця Республіки Дагестан, РФ), де проходять масові протести проти мобілізації

Про це передають російські та міжнародні медіа.

Відомо, що мітинг проти мобілізації почався о 15:00 біля лялькового театру Махачкали. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Для придушення протестів до міста приїхало багато силовиків, які застосовували жорстокі засоби затримання. За даними правозахисної організації "ОВС-Інфо", силовики використовували електрошокери і перцеві балончики.

Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились і дали відсіч силовикам.

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Крім того, на відео з місця подій телеграм-каналу "Утро Дагестан", який координує акцію протесту, видно, як протестувальники намагаються відбивати своїх у силовиків. 

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
  • Після оголошення часткової мобілізації у Росії заборонили виїзд за кордон усім, хто стоїть на військовому обліку.
  • Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що країна не видаватиме, гуманітарні візи громадянам РФ, які уникають мобілізації.
  • Казахстан також повідомив, що не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації.

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Росія
російська армія
мобілізація
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