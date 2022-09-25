Мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками

Про це передають російські та міжнародні медіа.

Відомо, що мітинг проти мобілізації почався о 15:00 біля лялькового театру Махачкали. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Для придушення протестів до міста приїхало багато силовиків, які застосовували жорстокі засоби затримання. За даними правозахисної організації "ОВС-Інфо", силовики використовували електрошокери і перцеві балончики.