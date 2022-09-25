Мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками
Правоохоронці почали масові затримання на вулицях Махачкали (столиця Республіки Дагестан, РФ), де проходять масові протести проти мобілізації
Про це передають російські та міжнародні медіа.
Відомо, що мітинг проти мобілізації почався о 15:00 біля лялькового театру Махачкали. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Для придушення протестів до міста приїхало багато силовиків, які застосовували жорстокі засоби затримання. За даними правозахисної організації "ОВС-Інфо", силовики використовували електрошокери і перцеві балончики.
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