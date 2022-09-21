З міркувань безпеки: Латвія не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації

Про це заявив глава МЗС країни Едгар Рінкевич.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", - написав у своєму твіттері глава зовнішньополітичного відомства Латвії.

У наступному дописі він заявив, що Захід і надалі має підтримувати Україну, а Росія зараз небезпечна для світу не менше, аніж нацистська Німеччина

"Путін оголосив про "часткову" мобілізацію та анексію частин України. Ми маємо не піддаватися його шантажу і підтримувати Україну, як можемо. Росія сьогодні така ж небезпечна для Європи та світового миру, як нацистська Німеччина в минулому столітті", - йдеться у дописі.

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.

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