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Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації

22 вересня, 2022 четвер
16:58
Росія Казахстан

У Казахстані вирішили без дозволу Кремля не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації

Про це повідомляє RFE/RL з посиланням на заяву спікера парламенту Казахстану Маулена Ашимбаєва.

Так, правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, розглядаючи заявки іноземних громадян, у тому числі росіян, на отримання постійного місця проживання в країні.

"Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документів, що підтверджують, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їх переїзду до Казахстану", - сказав Ашимбаєв.

До того ж за його словами, державні органи країни знають про ситуацію щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які хочуть виїхати до Казахстану.

Відомо, що після звернення президента РФ Володимира Путіна, під час якого він оголосив часткову мобілізацію, росіяни масово розкупили квитки до інших країн. Зокрема, до Грузії, Туреччини, Вірменії та Азербайджану.

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
  • Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
  • 22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

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