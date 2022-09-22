Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"ЄС знову заявляє про своє найрішучіше засудження планів щодо організації незаконних "референдумів", спрямованих на анексію Росією частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей - територій України, які наразі окуповані Росією. Ці незаконні "референдуми" є ще одним кричущим порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та серйозним порушенням Статуту ООН", - йдеться у заяві.

У ЄС нагадали, що Росія, її політичне керівництво та всі причетні до організації цих "референдумів", а також до інших порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, а щодо Росії будуть введені додаткові обмежувальні заходи в найкоротший термін.

"На додаток до величезних страждань, заподіяних російською агресією українському народу, Росія вирішила ще більше збільшити вартість своєї війни також для російського населення через часткову мобілізацію", - заявили в Брюсселі.

У заяві також відзначаються успіхи Збройних Сил України під час нинішнього контрнаступу.

"Згадки про ядерну зброю не похитнуть нашої рішучості, рішучості та єдності стояти на боці України та нашої всебічної підтримки здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет стільки, скільки потрібно", - йдеться у заяві.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.