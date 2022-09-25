МЗС України пояснило, як зараз правильно виїхати з окупованого Криму через країни Кавказу та Азії

Про це повідомляє пресцентр МЗС,

Для виїзду через Грузію достатньо мати при собі будь-які документи, що хоча б опосередковано дають підстави вважати вас громадянином України, а саме: закордонний чи внутрішній паспорт, свідоцтво про народження чи свідоцтво про повернення в Україну, видані в країні чи у консульствах за кордоном.

Термін перебування для громадян з внутрішнім паспортом України складає 6 місяців, з закордонним - 1 рік.

Громадяни, що приїхали до Грузії, мають звернутися до Агенції обслуговування тимчасово переміщених осіб (контактний телефон - 1505), де їх розселяють на термін до 10 діб та призначають виплати в сумі 300 ларі на родину та додатково 45 ларі на кожну особу.

З питань оформлення грошової допомоги слід звертатися до відділень World Vision Georgia за телефоном + 995 577 045645 або + 995 577 258479.

Виїзд з країни можливий за умови наявності дійсного закордонного паспорту або посвідчення особи на повернення в Україну. До Туреччини, Німеччини, Австрії та на Кіпр можна виїхати авіатранспортом за біометричним закордонним паспортом, строк дії якого продовжено та до якого внесено дані про дітей.

Наземним транспортом – виїзд за біометричним закордонним паспортом без обмеження переліку країн. Небіометричний закордонний паспорт - будь-який напрямок та транспорт за наявності відповідної візи.

Наземним транспортом можливий виїзд через Туреччину до Болгарії або Греції.

Якщо у вас відсутні необхідні документи для виїзду, а ви хочете повернутися в Україну чи поїхати в іншу країну варто звернутися до посольства України в Грузії (м. Тбілісі, проспект Іллі Чавчавадзе, 76-г) для оформлення закордонного паспорту, продовження терміну дії закордонного паспорту, внесення відомостей про дитину до закордонного паспорту, або оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

"Гарячі лінії" посольств України: (+995) 5950 822 88, email: [email protected]

Для виїзду через Азербайджан необхідно мати дійсний закордонний паспорт та дійсний сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Для громадян України не передбачено спеціального режиму перебування. Термін одноразового перебування не має перевищувати 90 днів. Для продовження перебування на термін понад 90 днів, за наявності поважних причин, необхідно звернутися до Державної міграційної служби.

З країни можна виїхати повітряним чи наземним транспортом лише за дійсним закордонним паспортом або за посвідченням особи на повернення в Україну. Зауважте, що виїзд з країни наземним транспортом тимчасово неможливий.

Якщо у вас відсутні необхідні документи для виїзду, а ви хочете повернутися в Україну чи поїхати в іншу країну варто звернутися до Посольства України в Азербайджані для оформлення закордонного паспорту, або посвідчення особи на повернення в Україну.

"Гарячі лінії" посольств України: +994 50 255 75 18, email: [email protected]

Для виїзду через Казахстан необхідно мати дійсний закордонний паспорт. У разі його відсутності особа може на кордоні подати органам прикордонної служби Казахстану заяву про отримання статусу біженця.

При собі необхідно мати 2 фото 3,5 см на 4,5 см та переклад наявних документів: це копія свідоцтва про народження, або прострочені українські паспортні документи (можна зробити у будь-якому бюро перекладів за маршрутом слідування).

У такому випадку видається посвідчення особи, яка шукає захисту, на підставі чого її пропускають через кордон. Надалі особа повинна звернутися до посольства України в Казахстані для проведення відповідної перевірки та документування паспортними документами.

Термін одноразового перебування не має перевищувати 90 днів. Для осіб, які подали документи на отримання статусу біженця, термін перебування до 1 року.

З країни можна виїхати повітряним чи наземним транспортом лише за дійсним закордонним паспортом або за посвідченням особи на повернення в Україну.

Наземним транспортом можливий виїзд до Узбекистану та Киргизстану.

Якщо у вас відсутні необхідні документи для виїзду, а ви хочете повернутися в Україну чи поїхати в іншу країну, варто звернутися до Посольства України в Казахстані для оформлення закордонного паспорту, або посвідчення особи на повернення в Україну.

"Гарячі лінії" посольств України: (+7) 7057 556 610, email: [email protected]

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