У Зеленського дали поради жителям Криму, як уникнути російської мобілізації та участі у війні
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим дало поради жителям тимчасово окупованих територій, як уникнути російської мобілізації
Про це повідомляється в facebook.
"За нашою інформацією, передусім мобілізуватимуть мешканців тимчасово окупованих територій, зокрема Криму. Ми вже отримуємо повідомлення про масові вручення повісток із різних куточків Криму", - йдеться у повідомленні.
Також було опубліковано алгоритм дій, якщо мобілізують до армії РФ на тимчасово окупованій території Кримського півострова:
Повідомляється, що перше, що варто зробити - всіма способами саботувати мобілізацію до військ агресора. Уникати особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних "військкоматів". Поки ви не отримали повістки - ви не вважаєтеся сповіщеними.
Якщо є можливість залишити територію окупованого Кримського півострова та РФ – потрібно зробити це негайно.
Якщо не вдалося виїхати з ТОТ Криму – потрібно залишити місце прописки й тимчасово змінити місце проживання.
Далі повідомляється, що у випадку, якщо повістку вручили - в жодному разі не можна їхати до військкомату, адже звідти відразу відправляють на війну.
Варто перевірити перелік захворювань або травм, які згідно з російським законодавством дозволять уникнути мобілізації чи принаймні відтермінувати її.
"У випадку, якщо з вами вийшли на зв'язок (приїхали додому, подзвонили, перестріли на вулиці), не відмовляйтеся в розмові від виконання так званого "військового обов'язку", а обґрунтуйте причини, чому ви не можете поки приїхати у військкомат чи служити", - йдеться у повідомленні.
У випадку, якщо не вдалося уникнути мобілізації – потрібно здаватися в полон Українській Армії. Це можна зробити таким силовим структурам: Збройні сили України; Національна гвардія України; Національна поліція України; Сили територіальної оборони; Служба безпеки України; Державна прикордонна служба України.
"Здатися в полон – єдиний вихід зберегти життя, адже Україна дотримується норм міжнародного права та Женевських конвенцій. Щоб запланувати або вже здатися в полон – телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер за номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що при добровільному приєднанні до ЗС РФ - такі дії будуть розглядатись як злочин за національним законодавством України і каратимуться до 15 років позбавлення волі.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.
- Мер Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно евакуюватися з міста, оскільки окупанти будуть відправляти їх на війну з Україною.
- 22 вересня стало відомо, що на Херсонщині та Запоріжжі закликають жителів окупованих територій евакуюватися у зв'язку з небезпекою проведення армією РФ мобілізації населення на війну проти України.
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