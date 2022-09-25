Кримські татари отримали понад 1500 повісток упродовж пари днів

Про це повідомляє представниця Президента України в Автономній Республіці Крим.

"Ми бачимо, що Російська Федерація в принципі упродовж пів року цієї великої війни намагалася призивати й відправляти на війну здебільшого людей із так званих національних республік. Фактично винищуючи таким чином малі народи, малочисельні корінні народи Російської Федерації. Що стосується окупованого Кримського півострова, вони дійсно акцент роблять на кримських татарах, намагаючись таким чином винищити генофонд кримсько-татарського народу", – говорить Таміла Ташева.

За її словами забирають не лише усіх призовного віку, а отримують повістки й чоловіки у віці понад 60 років, також ніхто не зважає на наявність хвороб.

Тим часом гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що планує завершити мобілізаційні процеси у Криму до сьогоднішнього вечора, 25 вересня. Він також додав про наявність кримчан-добровольців, які начебто допомагають пришвидшити процес мобілізації та "розуміють свою відповідальність за рідних і близьких".

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Володимир Путін використовує війну проти України як спосіб умисного етноциду народів Росії.