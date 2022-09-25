English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією Кримські татари отримали понад 1500 повісток упродовж пари днів

Кримські татари отримали понад 1500 повісток упродовж пари днів

25 вересня, 2022 неділя
14:34
війна з Росією кримськотатарський прапор

Упродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної РФ мобілізації

Про це повідомляє представниця Президента України в Автономній Республіці Крим.

"Ми бачимо, що Російська Федерація в принципі упродовж пів року цієї великої війни намагалася призивати й відправляти на війну здебільшого людей із так званих національних республік. Фактично винищуючи таким чином малі народи, малочисельні корінні народи Російської Федерації. Що стосується окупованого Кримського півострова, вони дійсно акцент роблять на кримських татарах, намагаючись таким чином винищити генофонд кримсько-татарського народу", – говорить Таміла Ташева.

За її словами забирають не лише усіх призовного віку, а отримують повістки й чоловіки у віці понад 60 років, також ніхто не зважає на наявність хвороб.

Тим часом гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що планує завершити мобілізаційні процеси у Криму до сьогоднішнього вечора, 25 вересня. Він також додав про наявність кримчан-добровольців, які начебто допомагають пришвидшити процес мобілізації та "розуміють свою відповідальність за рідних і близьких".

  • Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
  • Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
  • 22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.
  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Володимир Путін використовує війну проти України як спосіб умисного етноциду народів Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Крим
кримські татари
мобілізація
окуповані території
Читайте також:
Олександр Айдар
Автор Тетяна Яворська
24 вересня, 2022 субота
Герої України. Олександр – світовий рекордсмен по знищенню броньованої техніки за день, якого цитував Байден
24 вересня, 2022 субота
Спільники злочину: стало відомо, які країни надіслали спостерігачів на фейковий референдум
Путін
24 вересня, 2022 субота
Путін заборонив російським військовим відступати з Херсону, - NYT
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 39.99
    Продаж 41.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
25 вересня
15:18
Іран
У будівлю посольства Ірану в Греції кинули коктейль Молотова
15:18
Віктор Соломін
В Україні ліквідували лейтенанта й капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
15:13
Картина Тетяни Попович
"У нас є документальні свідчення, що росіяни пакували картини та вивозили їх до Росії," - Ткаченко
15:10
Донеччина
Окупанти всю ніч обстрілювали Донеччину артилерією та касетними снарядами. Є постраждалі
15:00
Інгулець
УПЛ: "Минай" у більшості програв "Львову" в чемпіонаті України
14:46
Ексклюзив
Путін Медведчук
Путін обміном врятував не одного Медведчука, а лояльність своєї агентурної мережі в Україні, щоб вони були впевнені у порятунку, - військовий експерт Притула
14:42
Володимир Путін та Умар Кремльов (праворуч)
Міжнародна асоціація боксу затвердила на посаді президента росіянина
14:39
Петро Порошенко
Фейкові "референдуми" потрібні Путіну, щоб готувати нові території для атак, - Порошенко
14:35
Туреччина
Туреччина звинуватила Грецію у перекиданні бронетехніки на острови Егейського моря з невоєнним статусом
13:53
Еліуд Кіпчоге
У Берліні побили світовий рекорд у марафоні
13:52
У Дагестані мешканці перекрили федеральну трасу
Під час антимобілізаційного мітингу в Дагестані силовики стріляють з автоматів у повітря
13:49
Іран
Президент Ірану Райсі погрожує учасникам заворушень "рішучою відповіддю"
13:43
Ексклюзив
обмін полоненими
Не розганяйте зраду. Боротьба за решту полонених азовців триває, - дружина захисника "Азовсталі" Дмитра Данилова
13:34
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Фортифікаційно росіяни укріплюють Крим, а кримчани намагаються виїжджати до третіх країн, - Чубаров
13:21
погода осінь
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає
13:09
Анатолій Солов’яненко
Сьогодні Україна відзначає 90 років з дня народження всесвітньо відомого співака Анатолія Солов’яненка
13:08
Микола Княжицький
Навіщо воюємо, якщо не фінансуємо культуру?
12:40
Оновлено
Рош га-Шана 2022
Моляться за мир в Україні: до Умані приїхали вже понад 23 тисячі хасидів-паломників
12:38
російські військові окупанти
В одному з сіл Сибіру на війну забрали усіх чоловіків, - ЗМІ
12:30
місце поховання Єлизавети ІІ
Королівська сім'я опублікувала перше фото з місця поховання Єлизавети ІІ
12:28
Російські полонені в Україні
В апараті Путіна пропонують підняти призовний вік до 50 років, - росЗМІ
12:15
Ексклюзив
путін путлер
Путін останніми рішеннями запускає розпад Росії, - Піонтковський
12:02
Ексклюзив
азовці у полоні
Після полону син втратив 30 кг ваги, - мама звільненого з полону бійця "Азов"
12:01
Михайло Подоляк
"Насмішка над глобальними інституціями": в Офісі президента відреагували на ядерні погрози РФ з трибуни ООН
11:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
11:11
Флойд Мейвезер та Мікуру Асакура (праворуч)
Мейвезер повернувся на ринг та нокаутував бійця MMA
11:07
Італія
В Італії стартувало голосування на дострокових виборах
10:50
Ексклюзив
Микола Маломуж
Путінська репресивна машина втратить контроль над мобілізацією, - генерал Маломуж
10:40
Олексій Журавко
У Херсоні внаслідок удару ЗСУ загинув колишній нардеп-регіонал Журавко, - росЗМІ
10:15
Інфографіка
техніка окупантів
За добу Росія втратила 400 військових та 10 БПЛА, – Генштаб
10:14
Оновлено
БПЛА, Іран
Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, палає адмінбудівля у центрі міста
09:56
Джо Джойс та Джозеф Паркер (ліворуч)
Британець нокаутував ексчемпіона світу та став претендентом на титул Усика
09:45
Ніколольський район, обстріли
Ворог випустив по Дніпропетровщині понад 170 снарядів з "градів": пошкоджені електропідстанції
09:33
росгвардія омон
Частину мобілізованих у РФ кинуть на латання "дір" росгвардії, - британська розвідка
09:24
Ексклюзив
ЗСУ
За попередню добу та минулу ніч ЗСУ знищили 3 ворожі склади та 4 пункти управління, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
09:20
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Чим більше Путін вдаватиметься до ескалації в Україні, тим активніше проти нього виступатиме Китай, - дипломат Метью Брайза
09:11
Миколаїв, ворожий удар 25 вересня
Окупанти вночі обстріляли Миколаїв, є руйнування
08:55
Лавров
Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території
08:45
Оновлено
Запоріжжя
Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Зафіксовано 10 прильотів, є постраждалі
08:24
мобілізація РФ
РФ може примусово мобілізувати українських військовополонених, – ISW
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV