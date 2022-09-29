У НАТО є два типи реагування на підготовку РФ до ядерного удару, - експерт-міжнародник Краєв
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зауважив, що відповідно стратегічних документів, реагування НАТО починається з моменту перших повідомлень про підготовку застосування ядерної зброї
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Конвенційною відповіддю НАТО може не обмежуватися. Реагування НАТО починається не з моменту застосування ядерної зброї, реагування НАТО починається з моменту, коли поступають перші повідомлення, що така зброя готується до застосування. Якщо це тактична ядерна зброя, то з моменту, як тільки відкриваються склади й боєголовки починають свій рух до війська, у випадку зі стратегічною ядерною зброєю, коли поступають сигнали, що готується шахтове, або морського базування озброєння", - зазначив Краєв.
За його словами, ще з часів Холодної війни НАТО має два типи реагування.
"Перший варіант - це авіаційний удар не ядерною зброєю по відкритому складу, тобто зупинка будь-якої діяльності з постачання ядерних боєзарядів до війська. Другий варіант - це ядерний тактичний удар по тому ж складу, для повної зупинки будь-яких дій", - пояснив Краєв.
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