Про це повідомляє The Times.

Видання зазначає, що Кремль сигналізує про готовність до значної ескалації війни в Україні. Це пов'язують із тим, що Росія втрачає свої позиції на полі бою.

Також про готовність застосувати ядерну зброю свідчить нещодавня інформація про те, що потяг секретної ядерної дивізії рухається в бік кордонів України.

За словами польського військового аналітика Конрада Музики, потяг із військовою технікою помітили в центральній частині Росії. Він пов'язаний із 12-м Головним управлінням Міністерства оборони Росії та "відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, технічне обслуговування та транспортування".

1 жовтня Інститут вивчення війни заявив, що оскільки Путін зазнає невдач на війні в Україні, він розмірковує над тим, щоб використати ядерну зброю.

Пізніше міноборони Молдови заявило, що використання Росією ядерної зброї вважатиметься воєнним злочином.

3 жовтня міністр оборони Великої Британії Бен Волес наголосив, що можливість використання Путіним ядерної зброї існує, але вона малоймовірна.

В РНБО спростували інформацію західних медіа про імовірність випробування РФ атомної торпеди "Посейдон". Центр протидії дезінформації заявляє, що інформація про підводний човен "Бєлгород" та випробування на його базі ракети "Посейдон" може зіграти на руку російській пропаганді.

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