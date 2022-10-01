Путін зазнає невдачі, тому розмірковує над застосуванням ядерної зброї, - ISW

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому аналізі.

ISW не може передбачити, чи Путін застосує ядерну зброю і якщо так, то коли. Його останні загрози не є принципово новими та не свідчать про швидку підготовку до застосування ядерної зброї. Перетин противником встановлених Путіним "червоних ліній" в Україні досі не призводив до загрози застосування ядерної зброї.

Путін, швидше за все, застосує ядерну зброю, якщо вважатиме, що вона не спричинить прямого військового втручання Заходу з використанням звичайних озброєнь, і якщо, за його оцінкою, вона відіграє вирішальну роль у війні з Україною, припускає ISW.

Прагнення Путіна до переговорів вказує на те, що, за його оцінкою, він не може виграти цю війну тими силами, які має, тому він має заморозити конфлікт в Україні, щоб виграти час для перегрупування.

Неясно, якими індикаторами Путін керуватиметься, оцінюючи успіх двох своїх головних зусиль щодо порятунку ситуації в Україні, а саме: відновлення власних сил та спроби зламати рішучість Заходу за допомогою економічного тиску.

І в тому, і в іншому він, швидше за все зазнає невдачі, але Путіну може знадобитися більше часу, щоб побачити її наслідки, перш ніж ухвалити рішення про те, що робити далі.

У кращому разі Путін міг би сподіватися, що тактична ядерна ескалація викличе заморожування нинішніх фронтових ліній. Це була б дивовижна авантюра, враховуючи ціну, яку він заплатить, якщо НАТО втрутиться і відповість, укладає американський Інститут вивчення війни.

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