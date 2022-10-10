Про це він сказав на понеділковій конференції на тему "Російська сила і вплив проти (центральної) Європи й наша реакція", повідомляє видання Novinky.

Період попередження перед можливим конфліктом на європейському полі бою може бути відносно коротким, сказав Ржека. Він назвав перевагою те, що НАТО тепер має чітко визначеного супротивника в Європі.

"Ще одна річ, яка змінилася для мене як солдата, це те, що я маю чітко визначеного супротивника тут, в Європі", - сказав він. "Нам було соромно називати Росію загрозою, супротивником чи чимось подібним, в той час, як вони нас так називають, так до нас ставляться", - додав він.

"Треба сказати, що я, як начальник Генерального штабу, абсолютно чітко усвідомлюю, що якщо я збираюся воювати з кимось тут, на європейському полі бою, то з тим, хто це є. Сьогодні, швидше за все, це Російська Федерація", - сказав він.

Ржева також вважає, що сподіватися на швидке завершення війни в Україні не можна.

"Може статися все, що завгодно, але я його не бачу", - зауважив він. За його словами, конфлікт також не має хорошого рішення: "Зараз ми говоримо про те, наскільки поганим - більш-менш - буде вирішення ", - сказав він.

Окрім цього, він також наголосив, що Чехія має бути повноцінним союзником в НАТО.

"Ми, як армія Чеської Республіки, захищаємо себе і завжди будемо захищати себе в рамках Альянсу. Ми повинні бути дійсним союзником", - заявив глава Генштабу Чехії. У зв'язку з цим він звернув увагу, серед іншого, на необхідність стабільного оборонного бюджету.

"Ми не повинні забувати, для чого у нас є армія і збройні сили. Армія для того, щоб воювати, вона повинна готуватися до війни й в цій ролі вона незамінна", сказав він.

5 жовтня президент Чехії Мілош Земан заявив, що європейські держави, а також інші країни повинні надіслати попередження, що якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, то буде не тільки дипломатична, а й військова реакція.

Міністерство оборони Чехії скерувало США запит про постачання 24 літаків F-35, які є одними з найсучасніших винищувачів у світі. Це літак з технологією "стелс", яка має на меті максимально обмежити його виявлення радарами.

5 жовтня стало відомо, що цього року експорт військової техніки з Чехії в Україну сягнув 47 мільярдів крон, при цьому країна схвалює подальшу військову допомогу Україні.