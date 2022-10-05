Чехія хоче купити у США 24 винищувачі F-35

Про це повідомляє видання Novinky.

Коаліційний уряд Петра Фіали вирішив, що буде вести переговори з американцями про закупівлю нових літаків. Він зацікавлений у придбанні американських машин F-35 Lightning. Кількість чеських винищувачів також може збільшитися з нинішніх 14 до 24. За попередніми оцінками експертів, вартість замовлення складатиме десятки мільярдів крон, тому це, швидше за все, буде найдорожча військова закупівля в новітній історії.

Поки що Чехія орендує у Швеції 12 винищувачів Gripen C/D в одномісному варіанті та два у двомісному варіанті. Вони неодноразово розгорталися для захисту повітряного простору союзників в Ісландії та країнах Балтії. Термін оренди закінчується у 2027 році й може бути продовжений на два роки.

F-35 Lightning II часто називають найсучаснішим серійним винищувачем з потенційним терміном служби від 30 до 40 років. Це літак з технологією "стелс", яка має на меті максимально обмежити його виявлення радарами.

Фахівці високо цінують його приладове оснащення, яке дозволяє йому отримувати огляд того, що відбувається на полі бою, а також спілкуватися та співпрацювати з дружньою технікою.

Відзначимо, що про намір закупити літаки у США у Чехії почали говорити у середині липня. Тоді у міноборони країни заявили, що не хочуть відкладати модернізацію армії навіть на день.

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