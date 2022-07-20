Чехія планує закупити американські винищувачі F-35
Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна збирається закупити у США новітні винищувачі типу F-35 для модернізації чеської армії
Про це інформує Novinky.
"Ми вирішили почати переговори з американськими партнерами про придбання надзвукових багатоцільових літаків п'ятого покоління F-35. Також ми плануємо розпочати переговори зі Швецією про придбання бойових машин піхоти", - сказав Фіала.
Зазначається, що наразі Чехія орендувала у Швеції 12 винищувачів Gripen C/D в одномісній версії та два у двомісній версії. Разом з ними їх декілька разів залучали для захисту повітряного простору країн Альянсу в Ісландії та Балтії. Оренда закінчується в 2027 році та може бути продовжена на два роки.
Раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова оголосила, що хоче надати уряду військові рекомендації щодо того, як країна має діяти в майбутньому у питаннях надзвукової авіації. За її словами, військові "нанесли карту місцевості" і поставили це питання на політичне вирішення.
Раніше вже звучали припущення про американські машини F-35 Lightning. Крім того, кількість чеських винищувачів також може зрости з нинішніх 14 до 24. За попередніми оцінками експертів, вартість замовлення становитиме десятки мільярдів крон.
"Ми не можемо відкладати модернізацію нашої армії навіть на день", - зазначила Чернохова.
Як відомо, F-35 Lightning II називають найсучаснішим винищувачем серійного виробництва з потенційним ресурсом від 30 до 40 років. Це літак із технологією "стелс", яка спрямована на те, щоб максимально обмежити його видимість радаром.
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