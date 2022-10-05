Чехія передасть Україні важку техніку, – міністерка оборони Чернохова
Цього року експорт військової техніки з Чехії в Україну сягнув 47 мільярдів крон, при цьому країна схвалює подальшу військову допомогу Україні
Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
Очільниця відомства оголосила про схвалення подальшої військової допомоги Україні на тлі її повномасштабної війни з Росією.
За словами Чернохової, до нового пакету допомоги входить важка техніка, але подробиці Чехія оголошувати не буде з міркувань безпеки.
З фото- та відеоматеріалів, які поширюються в соціальних мережах, а також із заяв України та її союзників можна зробити висновок, Чехія постачала зокрема танки, вертольоти, гармати та ракетні установки.
Глава чеського Міноборони зазначила, що експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярда євро.
На думку Чернохової, нинішня ситуація може сприяти поверненню чеської оборонної промисловості на ті позиції, які вона посідала у 1920-1930-х роках. При цьому 90% усього чеського виробництва озброєнь іде на зовнішні ринки.
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