Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Очільниця відомства оголосила про схвалення подальшої військової допомоги Україні на тлі її повномасштабної війни з Росією.

За словами Чернохової, до нового пакету допомоги входить важка техніка, але подробиці Чехія оголошувати не буде з міркувань безпеки.

З фото- та відеоматеріалів, які поширюються в соціальних мережах, а також із заяв України та її союзників можна зробити висновок, Чехія постачала зокрема танки, вертольоти, гармати та ракетні установки.

Глава чеського Міноборони зазначила, що експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярда євро.

На думку Чернохової, нинішня ситуація може сприяти поверненню чеської оборонної промисловості на ті позиції, які вона посідала у 1920-1930-х роках. При цьому 90% усього чеського виробництва озброєнь іде на зовнішні ринки.

5 жовтня президент Чехії Мілош Земан заявив, що європейські держави, а також інші країни повинні надіслати попередження, що якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, то буде не тільки дипломатична, а й військова реакція.

Міністерство оборони Чехії скерувало США запит про постачання 24 літаків F-35, які є одними з найсучасніших винищувачів у світі. Це літак з технологією "стелс", яка має на меті максимально обмежити його виявлення радарами.