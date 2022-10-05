Про це сказав президент Чехії Мілош Земан після зустрічі з еміром Катару у Празі.

За словами Земана, російські погрози означають, що існує серйозний ризик ядерного конфлікту.

Він вважає, що в такій ситуації не лише європейські держави повинні реагувати військовою відповіддю.

"І ще до цієї відповіді вони повинні надіслати абсолютно чітке попередження, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю на українській території, то реакція буде не тільки дипломатичною, а й військовою, з усіма наслідками, які вона може мати", - додав Земан.

1 жовтня Інститут вивчення війни заявив, що оскільки Путін зазнає невдач на війні в Україні, він розмірковує над тим, щоб використати ядерну зброю.

Пізніше міноборони Молдови зазначило, що використання Росією ядерної зброї вважатиметься воєнним злочином.

3 жовтня міністр оборони Великої Британії Бен Волес наголосив, що можливість використання Путіним ядерної зброї існує, але вона малоймовірна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb